Эксперты федерального центра дали рекомендации Псковской инфекционной больнице

14:43, 27 октября 2026, ПАИ

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства посетили Псковскую область с рабочим визитом. Они ознакомились с работой областной инфекционной больницы и её филиала – Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Об этом ПАИ сообщили в региональном минздраве.

Федеральные специалисты побывали во взрослом и детском инфекционных отделениях. Они проверили ведение медицинской документации, правильность заполнения регистров пациентов, а также изучили подходы к лечению и порядок применения лекарственных препаратов.

По итогам визита эксперты дали рекомендации по совершенствованию работы учреждения и маршрутизации пациентов.

Кроме того, участники встречи обсудили взаимодействие Псковской инфекционной больницы с федеральным центром и возможности проведения дистанционных консультаций с использованием телемедицинских технологий.