Навигация пассажирских катеров на Талабские острова завершится 8 ноября

13:59, 27 октября 2026, ПАИ

Сезон навигации пассажирских катеров на Талабские острова в Псковской области завершится 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в МУП «Колхоз имени Залита».

В этот же день катер предприятия выполнит последний рейс.

Напомним, пассажирская навигация между материковой частью Псковского округа и Талабским архипелагом началась 24 апреля.

В число пассажиров входят как жители островов Белова и Залита, так и туристы, которые стремятся посетить острова, полюбоваться пейзажами и памятниками архитектуры, погрузиться в неспешный ритм жизни и местный колорит, а также побывать на месте упокоения батюшки Николая Гурьянова.