В Псковской области семь организаций задолжали работникам 9,8 млн рублей
Задолженность по заработной плате в семи организациях Псковской области составила 9,8 млн рублей. Деньги не получили 90 работников, сообщили ПАИ в прокуратуре.
Погашение долгов обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре региона. В нём участвовали руководители предприятий-должников, представители Государственной инспекции труда и УФНС.
На встрече рассмотрели вопросы выплаты задолженности работникам девяти предприятий. Руководителям организаций поручили принять все необходимые меры для полного расчёта с сотрудниками.
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