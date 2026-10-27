В Псковской области семь организаций задолжали работникам 9,8 млн рублей

15:22, 27 октября 2026, ПАИ

Задолженность по заработной плате в семи организациях Псковской области составила 9,8 млн рублей. Деньги не получили 90 работников, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Погашение долгов обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре региона. В нём участвовали руководители предприятий-должников, представители Государственной инспекции труда и УФНС.

На встрече рассмотрели вопросы выплаты задолженности работникам девяти предприятий. Руководителям организаций поручили принять все необходимые меры для полного расчёта с сотрудниками.