Псковский Красный Крест будет сотрудничать с Общественной палатой региона

17:50, 06 сентября 2022, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Псковской области и региональным отделением общественной организации «Российский Красный Крест» подписано на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Соглашение заключено в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением голосования при проведении выборов в органы государственной власти субъектов России, местного самоуправления и референдумов субъектов РФ, местных референдумов.

Документ подписали председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона Наталья Горбачёва.

«Сегодня мы подписали соглашение с Красным Крестом. Эта организация давно в списке друзей Общественной палаты Псковской области. Она важна для многих наших граждан. Соглашение направлено на взаимодействие, сотрудничество, просветительскую миссию с одной и с другой стороны, – прокомментировала Наталья Горбачёва. – Я думаю, что это сотрудничество будет взаимополезным. У нас с такими организациями, как Красный Крест, долгосрочные соглашения не на один год».