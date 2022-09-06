Псковский коллектив выступит в Москве на празднике в честь Дня города

15:07, 06 сентября 2022, ПАИ

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Псковский коллектив Lizamatryoshka стал победителем проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» и 10 сентября выступит на Поклонной горе в рамках празднования 875-летия Москвы. Об этом сообщается в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Всего на участие в проекте было подано более 600 заявок, до финала дошёл только 21 коллектив. По итогам прослушивания псковичи вошли в пятёрку победителей.

«Было очень приятно пройти в финал проекта и показать свою авторскую музыку профессиональному жюри, за многими из которых лично я слежу и к которым прислушиваюсь. Условия достаточно экстремальные: на расстановку и чек дают всего 10 минут, на выступление — 6. Не всё из задуманного получилось, но сам опыт был очень интересным! Когда нам сообщили, что мы вошли в число победителей, мы очень обрадовались!» — сообщила лидер команды Лиза Матрешка.