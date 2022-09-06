Блогер сравнил жителей Псковской области с амишами

14:49, 06 сентября 2022, ПАИ

Блогер и автор YouTube-канала Samsebeskazal Denis Денис Фраевич в новом выпуске блога другого известного блогера Ильи Варламова сравнил жителей Псковской области с амишами.

Амиши – представители религиозного движения, зародившегося как консервативное направление анабаптизма и затем ставшего отдельным протестатским религиозным течением. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать некоторые современные технологии и удобства. Живут в основном в США и Канаде.

Денис, уроженец Санкт-Петербурга, ныне живущий в Нью-Йорке, помогал Илье Варламову исследовать жизнь амишей в штате Пенсильвания. Во время одной из прогулок Илья и Денис наткнулись на лавку, где варенье, клубнику и зелень можно было купить, просто опустив в специальное ведёрко деньги: продавца в лавке не было.

Тогда Денис отметил, что нечто подобное видел в Псковской области, где жители придорожных деревень выставляют на обочину, например, вёдра картофеля. «Ты приходишь, кладёшь деньги, забираешь картошку и уезжаешь. То есть так бывает. Не могу сказать, что в таком же разнообразии и с самостоятельным отсчётом сдачи, но сам факт самообслуживания есть», – заметил блогер.