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Псков советуют посетить людям со знаком зодиака Рак

Рождённым под знаком зодиака Рак рекомендуют побывать в Пскове. Об этом сообщает туристическое агентство «Миграс».

Чтобы выбрать место для отдыха в России, турагентство рекомендует «посоветоваться со звёздами». К примеру, энергичным людям, относящимся к знаку Овна, подойдут тёплые южные города с развитой индустрией развлечений — Сочи или Краснодар. Как вариант активного отдыха можно рассмотреть и сплав по реке Чусовой на Урале, говорится в публикации.

Для людей со знаком зодиака Телец важными составляющими отдыха являются красота и комфорт. Идеальный вариант — отель «всё включено» в живописном месте. Такие комплексы есть в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье, советуют в турагентстве.

«Лёгкие и подвижные люди, родившиеся под зодиаком Близнецов, могут выбрать комплексные туры — например, поездки по Золотому кольцу. Также им будет интересно и во Владивостоке с его архитектурой, парками и природой тихоокеанского побережья», - продолжили там.

Рождённые под знаком зодиака Рак - «ценители тишины и уюта». Они получат удовольствие от старинных городов и древних замков. Окрестности Ялты, загородные дворцы и парки Петербурга, древний Псков — вот места, которые придутся им по душе, полагают в агентстве «Миграс».

Отдых в Москве или Санкт-Петербурге, Сочи или Крыму, гдк царит «атмосфера нескончаемого праздника», может понравиться, как считают в турагентстве, тем, у кого зодиак Лев.

Для практичных людей со знаком Дева, добавили там, отдых должен быть не только интересным, но и полезным. Требованиям этого знака зодиака вполне соответствуют курорты КавМинВод с их здравницами, парками, памятниками архитектуры и возможностью выбраться в горы Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкессии, заключили в агентстве.

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