Когда родители имеют право на неполный рабочий день, разъяснили псковичам

15:30, 06 сентября 2022, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области объяснила, какие категории родителей имеют право на неполный рабочий день. Информацию она разместила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Право на неполный рабочий день имеют беременные женщины, один из родителей, опекун или попечитель ребёнка до 14 лет, один из родителей, опекун или попечитель ребёнка с инвалидностью до 18 лет, работники, которые ухаживают за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Продолжительность рабочей смены и перерывов, время начала и окончания работы устанавливаются в соответствии с пожеланиями работника и по согласованию с работодателем.

В этом случае зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени или выполненному объёму работ.

Для предоставления сокращённого рабочего дня необходимо написать заявление работодателю.