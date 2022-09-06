Когда родители имеют право на неполный рабочий день, разъяснили псковичам
Государственная инспекция труда в Псковской области объяснила, какие категории родителей имеют право на неполный рабочий день. Информацию она разместила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Право на неполный рабочий день имеют беременные женщины, один из родителей, опекун или попечитель ребёнка до 14 лет, один из родителей, опекун или попечитель ребёнка с инвалидностью до 18 лет, работники, которые ухаживают за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Продолжительность рабочей смены и перерывов, время начала и окончания работы устанавливаются в соответствии с пожеланиями работника и по согласованию с работодателем.
В этом случае зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени или выполненному объёму работ.
Для предоставления сокращённого рабочего дня необходимо написать заявление работодателю.
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Когда родители имеют право на неполный рабочий день, разъяснили псковичам