Послушать романс за чашкой чая приглашают псковичей в усадьбу Римского-Корсакова

15:24, 06 сентября 2022, ПАИ

17 сентября в музее-усадьбе комозитора Николая Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района состоится интерактивная музыкально-игровая программа «Осень в дворянской усадьбе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Гостям предлагают послушать легенды и были старинных имений, узнать, как вели хозяйство дворяне, чем увлекались, как проводили свободное время.

«Участники программы смогут перенестись в начало XX века. Гостеприимная хозяйка Вечаши угостит ароматным чаем, заваренным на травах и яблоками. Крестьянские девушки увлекут народными играми и хороводами. Красивая классическая музыка будет звучать в этот день в вечашском доме – гости из Петербурга исполнят арии из опер, романсы», – сообщили авторы программы.

Записаться на программу можно по телефонам (8 8113) 32-12-53, 32-15-53.