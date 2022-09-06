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ВИДЕО Ещё одну псковскую сказку в формате видеоролика опубликовали в Сети

Ещё одну псковскую народную сказку в формате видеоролика опубликовали в Сети, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«В этот раз вас ждёт очень необычная история, записанная в деревне Нарично Невельского района, — рассказали в ТКД. — Смотрите сказку «Небылая небылица» вместе с детьми и делитесь своими впечатлениями».

Проект подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке комитета по культуре Псковской области. Режиссёр-постановщик — Нина Витковская, звукорежиссёр — Дмитрий Волхонов, актёры-кукольники — Юлия и Николай Зубрилины, художник-кукольник — Мария Воробьёва, операторская группа — TM Videomaking.

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