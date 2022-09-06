Псковичка попыталась сэкономить и заплатила за вымышленную поездку

15:57, 06 сентября 2022, ПАИ

Несостоявшаяся поездка в Санкт-Петербург через сервис поиска попутчиков обошлась псковичке в 20 раз дороже запланированного, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

Жительница областного центра решила забронировать поездку из Пскова до Санкт-Петербурга через известный сайт. Найдя автомобиль на удобное для неё время, горожанка написала водителю, который предложил обсудить дальнейшие детали в мессенджере.

Там он отправил ей ссылку на оплату в размере 450 рублей. Женщина перешла по ней, и ей предложили ввести данные банковской карты. При оформлении произошёл сбой, после чего псковичке вновь предложили ввести данные карты. Через две минуты псковичка вошла в личный кабинет банка и увидела информацию о двух списаниях с карты на общую сумму девять тысяч рублей.

После этого водитель на звонки уже не отвечал. Женщина заблокировала карту и обратилась в полицию. По данному факту дознаватель ОД УМВД России по городу Пскову 4 сентября возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).