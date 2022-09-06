Псковские таможенники выявили 58 коробок табачной продукции без маркировки

15:53, 06 сентября 2022, ПАИ

28 850 пачек сигарет белорусского производства обнаружила мобильная группа Псковской таможни в Невельском районе в автомобиле россиянина. Предварительная стоимость 58 коробок табачных изделий превышает 1,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На всех табачных изделиях отсутствуют акцизные марки Российской Федерации и обязательная маркировка средствами идентификации.

По факту незаконного перемещения табачной продукции водитель автомобиля будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все сигареты изъяты. Проводится проверка.

Напомним, 10 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Согласно закону, запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.