Курсы эстонского языка стартуют в ПсковГУ 12 сентября
Центр языковой подготовки Псковского государственного университета организует курсы эстонского языка. Первое установочное собрание группы состоится 12 сентября в 18:30, сообщили Псковскому агентству информации в вузе.
Предварительная запись обязательна. Записаться на курс можно здесь (выбрать «Эстонский язык»). Подробности по телефонам (8 8112) 79-78-78, 20-16-99 (добавочный 487), +7-900-998-14-41 (WhatsApp).
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