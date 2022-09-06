Снятый в Псковской области сериал о декабристах покажут на Первом канале

16:09, 06 сентября 2022, ПАИ

Премьера многосерийного фильма об истории движения декабристов «Союз спасения. Время гнева» режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева состоится на площадке Kion 28 сентября, а затем сериал выйдет в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

В сериале зритель увидит всех актёров из фильма «Союз спасения», в том числе Александра Домогарова, Ивана Янковского, Павла Прилучного, Ингеборгу Дапкунайте, Софью Эрнст. К актёрскому составу присоединились Сергей Безруков, Максим Аверин, Роман Мадянов, Ксения Кутепова и другие.

Отметим, что картину снимали в разных локациях, в том числе и в Псковской области.