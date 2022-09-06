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Культура

Псковский драмтеатр представит спектакль «Смерть Тарелкина» на Александринском фестивале

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина станет участником XIII Международного театрального фестиваля «Александринский», который пройдёт в одноимённом театре с 9 сентября по 2 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

На Новой сцене Александринского театра 17 и 18 сентября Псковский драматический театр покажет спектакль «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена по пьесе Сухово-Кобылина. Зрители из Петербурга могут приобрести билеты на сайте.

«Смерть Тарелкина» не в первый раз выезжает на гастроли. Спектакль участвовал в фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» в Москве, а также вошёл в лонг-лист лучших спектаклей страны сезона 2020/2021, составленный экспертами премии «Золотая маска».

Ежегодный международный театральный фестиваль в Александринском театре – традиционное знаковое событие в культурной жизни страны. Своей целью фестиваль «Александринский» ставит продемонстрировать ведущие направления в национальном театральном искусстве мировой сцены, объединить в своих стенах спектакли корифеев современного театра и молодых режиссёров.

Также в Александринском фестивале примут участие хозяева с новым спектаклем художественного руководителя Александринки Валерия Фокина «Один восемь восемь один», Государственный академический театр имени Е. Вахтангова (Москва) со спектаклем Римаса Туминаса «Война и мир», Саха академический театр им. П. А. Ойунского (Якутск) со спектаклями Андрея Борисова «Король Лир» и «Шесть персонажей в поисках автора», Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Казань) со спектаклем Фарида Бикчантаева «Муть. Мухаджиры».

В 2021 году Псковский театр драмы стал структурным подразделением Национального драматического театра России (Александринского театра). Участие в фестивале «Александринский» продолжает череду совместных проектов театров. Кроме того, Александринский театр, как и годом ранее, откроет программу XXIX Пушкинского театрального фестиваля – 20 и 21 сентября на сцене Псковского театра драмы будет представлен спектакль Александринского театра «Товарищ Кисляков».

Спектакль «Смерть Тарелкина» на сцене Псковского театра драмы можно будет увидеть 9 сентября. Подробности и билеты здесь.

 

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