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Спорт

Общую физподготовку лыжников-гонщиков проверят на чемпионате Псковской области

Чемпионат и первенство Псковской области по ОФП среди лыжников-гонщиков пройдут в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября на базе лыжного и биатлонного центра «Юность».

17 сентября участники состязаний на лыжероллерах преодолеют дистанцию свободным стилем. На следующий день будет проводиться кросс.

 

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