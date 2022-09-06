Общую физподготовку лыжников-гонщиков проверят на чемпионате Псковской области

18:36, 06 сентября 2022, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по ОФП среди лыжников-гонщиков пройдут в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября на базе лыжного и биатлонного центра «Юность».

17 сентября участники состязаний на лыжероллерах преодолеют дистанцию свободным стилем. На следующий день будет проводиться кросс.