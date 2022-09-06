Росгвардейцы задержали великолучанку за кражу продуктов и спиртного

16:13, 06 сентября 2022, ПАИ

Подозреваемую в краже продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Расгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что из магазина на улице Зверева украли продукты питания и спиртные напитки. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 47-летнюю женщину.

Для дальнейшего разбирательства местная жительница была передана сотрудникам полиции.