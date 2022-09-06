Спасатели провели открытые уроки для псковских школьников
В Псковской области спасатели провели всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченные ко Дню знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Для детей организовали уроки мужества, посвящённые героической профессии пожарного и спасателя.
Также школьникам напомнили правила безопасного поведения в повседневной жизни и действия в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций.
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