Проезд от улицы Гражданской до здания налоговой службы отремонтируют в Пскове

17:11, 06 сентября 2022, ПАИ

По просьбам граждан в этом году будет отремонтирован проезд от улицы Гражданской до здания налоговой службы и парковка. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Борис Елкин.

Сейчас продолжается поэтапное благоустройство дворовых территорий в округе № 1. По заявке в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году приведён в порядок двор на Стахановской, 6. В планах на следующий год территория на Спортивной, 5.

«Активность местных жителей здесь играет немаловажную роль», — отмечается в сообщении.

По его словам, благодаря поддержке губернатора установлены новые детские площадки на Фабрициуса, 8 и Октябрьском проспекте, 12/14.

Жители озвучили пожелания об установке комплекса для детей постарше, например уличных тренажёров. В некоторых дворах для безопасности необходимы шлагбаумы.

Жильцам будет оказана консультационная помощь в межевании территории и создании ТОС.