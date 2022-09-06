Соревнования по водному ориентированию организуют псковские профсоюзы

17:38, 06 сентября 2022, ПАИ

Соревнования по любительскому водному ориентированию состоятся на турбазе «Алоль» в Пустошкинском районе. Принять участие в них может каждый желающий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Две тренировки планируется провести 24 сентября и 1 октября, а соревнования намечены на 8 октября. В рамках состязаний команды от двух до четырёх человек на лодках или водных велосипедах должны проследовать по маршруту, указанному на картах, и сделать отметку в точках регистрации. Участники могут использовать и свои плавсредства, и лодки турбазы «Алоль». Узнать подробности и задать вопросы можно в официальном сообществе «Алоль» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы продолжаем развивать профсоюзный спорт и туризм в Псковской области. Соревнования по любительскому водному ориентированию – ещё один этап этой постоянной планомерной работы. Победители соревнований получат хорошие призы», – сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.