Андрей Турчак: Мы идём не за мандатами, а чтобы работать на благо Псковской области

19:41, 06 сентября 2022, ПАИ

«Мы идём не за мандатами, а чтобы работать на благо жителей Псковской области», - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своём обращении к участникам форума кандидатов партии «Единая Россия» 6 сентября. Его послание зачитал член Совета Федерации Александр Борисов.

«От результатов голосования 11 сентября зависит, как в ближайшие годы в Псковской области будет развиваться экономика и социальная сфера. Всё, что заложено в народной программе регионального отделения Единой России и в программах городов и районов.

От того, как мы пройдём сегодняшний электоральный цикл, какие качественные и количественные результаты получим, будет зависеть избирательная кампания 2023 и 2024 годов. Мы идём не за мандатами. Мы идём, чтобы работать на благо жителей Псковской области. Чтобы область все более динамично развивалась и процветала. Я уверен, что с такой мощной командой Единой России у нас и электоральные задачи будут выполнены», - заявил Андрей Турчак в своём обращении к партийцам.

«Андрей Анатольевич просил передать вам слова глубокой благодарности за вашу активность и помощь людям – она бесценна и незаменима. Он просит единороссов Псковской области продолжить свою гуманитарную миссию, сплотиться и оставаться надежным тылом и опорой губернатора. Михаил Ведерников - сильный лидер и патриот», - добавил Александр Борисов.