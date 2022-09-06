Профсоюзы объявили о начале акции «Подари ребёнку праздник»

18:26, 06 сентября 2022, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов и Молодёжный совет облсовпрофа предлагают жителям региона принять активное участие в благотворительной акции «Подари ребёнку праздник», которая продлится до 5 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

В рамках акции, приуроченной к новому учебному году, открыт сбор канцелярских товаров, книг, настольных и развивающих игр, наборов для творчества. Все собранные вещи организаторы передадут воспитанникам детских домов и специальных учреждений.

Сбор подарков осуществляется по адресу: город Псков, улица Советская, 15, кабинет № 12 или № 41, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В выходные дни подарки можно оставить на вахте.