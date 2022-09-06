«Крепкие всходы»: соблюдение агротехнологий помогло красногородским хозяйствам

17:45, 06 сентября 2022, ПАИ

Близится к завершению сев озимых культур на полях Красногородского района, сообщили в районной администрации.

Участие в полевых работах принимают два крупных хозяйства. Зерносушильное предприятие в настоящее время завершает сев озимого рапса на площади 800 гектаров в районе деревни Оборино. Благодаря точному соблюдению агротехнологий на полях уже появились крепкие дружные всходы этой масличной культуры, отметили в администрации.

Вторая организация в этом сезоне засевает поля в районе деревень Петрухново – Кучелеево – Котяги озимой пшеницей. В планах – достигнуть показателя 700 гектаров.