Участие в финале Спартакиады пенсионеров России примут псковичи

18:32, 06 сентября 2022, ПАИ

Команда Псковской области примет участие в финале VII Спартакиады пенсионеров России, который пройдёт в Тольяти с 26 по 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Союза пенсионеров России.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации, правительство Самарской области и Союз пенсионеров России.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, а также массового привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом.

«В 2020-2021 годах Спартакиада была отменена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В этом году на долгожданном празднике спорта в городе Тольятти вновь соберутся не менее 650 спортсменов-любителей со всей страны – от Камчатки до Калининграда, от Архангельска до Элисты», - говорится в сообщении.

Спортсмены-любители будут соревноваться в личном и командном зачётах в семи видах спорта: лёгкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Традиционно в рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО для 9, 10, и 11 ступеней.