Светофоры установят на следующей неделе на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

18:07, 06 сентября 2022, ПАИ

Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. На следующей неделе начнётся установка светофоров на двух пешеходных переходах, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«После нанесения временной разметки движение автотранспорта вновь пустят по левой стороне дороги, чтобы приступить к укладке «верхов» на правой части. Параллельно дорожники трудятся на отрезке улицы Крестки, примыкающей к Псковскому району. Там идут укрепительные работы на водопропускных трубах, отсыпка основания дороги», — рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что на данный момент на объекте практически готово освещение, пешеходная и зелёная зоны. Осталось посадить кустарник и деревья, установить барьерное и пешеходное ограждение.

Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии идёт по графику, резюмировал Борис Елкин. По контракту работы должны завершить к концу ноября, но псковичи смогут воспользоваться дорогой гораздо раньше, уверен он.