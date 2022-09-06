Квест «Дорога в школу» прошёл в Пушкиногорском районе

18:39, 06 сентября 2022, ПАИ

По итогам 7 месяцев текущего года на территории Псковской области наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Происшествия с участием детей составляют 13,2% от общего количества ДТП. Об этом сообщила корреспондент газеты «Пушкинский край» со ссылкой на отделение МВД России по Пушкиногорскому району



Транспортный поток растет с каждым днем, и очень важно, чтобы путь в образовательные учреждения был максимально безопасным.



На базе военно-патриотического клуба «Застава» (АНО ВПСК «Застава»), которым руководит Алексей Морозов, для детей в возрасте от 8-15 лет, принимавших 26-28 августа участие в военно-полевых сборах под руководством Павла Григорьева, 26 августа был организован увлекательный квест «Дорога в школу». Ребята учились ориентироваться в дорожной обстановке и рассматривали возможные дорожные ситуации. Узнали какие бывают дорожные знаки и для чего они нужны на дороге.



В мероприятии приняли участие сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району, педагог дополнительного образования МБУ ДО центр образования «Наставник», представитель общественного совета при отделении МВД.

Заместитель начальника отделения МВД майор полиции Юрий Голубев провел с ребятами беседу о безопасном поведении на дороге и рассказал об основных причинах дорожно-транспортного травматизма, а инспектор ПДН капитан полиции Маргарита Ефимова провела викторину «Дорожные знаки для пешеходов, водителей и пассажиров».



Дети очень активно участвовали в викторине, задавали вопросы, касающиеся работы инспекторов ДПС. Некоторые уже не первый раз участвуют в подобном мероприятии. По окончанию мероприятия каждый из участников получил буклет о ПДД для пешеходов и светоотражающие брелоки.



Общественники разъяснили несовершеннолетним их права, рассказали об основах безопасного поведения на улице и в общественных местах, а также о способах реагирования на противоправные действия со стороны взрослых.



