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Практикующий психолог расскажет в молодёжном центре о психосоматике

Ирина Попова расскажет на заседании клуба о психосоматике. Фото: Псковский городской молодёжный центр

9 сентября в Псковском городском молодёжном центре пройдёт шестая встреча психологического клуба на тему «Психосоматика», куда приглашают молодых псковичей. Об этом сообщил сайт Псковского молодёжного городского центра.

В рамках мероприятия вместе с практикующим психологом Ириной Поповой члены клуба обсудят понятие психосоматики, его происхождение и связанные с ним исследования. Также на примерах участники узнают, как работает психосоматика и как использовать полученные знания в реальной жизни.

На эти и другие вопросы, которые можно задать психологу на встрече, в 18:30 на базе Молодёжного центра (ул. М. Горького, д. 15) приглашённый специалист постарается дать ответы.

Регистрация на данное мероприятие обязательна, количество мест ограничено.

Психосоматика – это взаимосвязь мыслей, переживаний человека, стресса с возниконовением болезней.

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