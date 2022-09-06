В Пушкиногорье проходит XVI Межрегиональный фестиваль библиотечных программ

20:34, 06 сентября 2022, ПАИ

С 6 по 8 сентября 2022 года в Пушкинских Горах пройдет XVI Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2022», сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».

Среди участников фестиваля – гости из Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Пензы, Саранска, Великих Лук, Брянска, Пскова и других городов.

Торжественное открытие фестиваля состоится завтра, 7 сентября, в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Сегодня участники побывали на экскурсиях в Михайловском и Святогорском монастыре, где посетили могилу А.С. Пушкина.