В Пушкиногорье проходит XVI Межрегиональный фестиваль библиотечных программ
С 6 по 8 сентября 2022 года в Пушкинских Горах пройдет XVI Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2022», сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».
Среди участников фестиваля – гости из Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Пензы, Саранска, Великих Лук, Брянска, Пскова и других городов.
Торжественное открытие фестиваля состоится завтра, 7 сентября, в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Сегодня участники побывали на экскурсиях в Михайловском и Святогорском монастыре, где посетили могилу А.С. Пушкина.
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