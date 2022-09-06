9 и 10 сентября в Великих Луках пройдёт фестиваль боевых искусств

21:04, 06 сентября 2022, ПАИ

Федерация самбо в Псковской области опубликовала положение о проведении III-го Фестиваля боевых искусств, посвящённый Памяти жертвам Беслана, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, г. Великие Луки 09-10 сентября 2022 года.

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных образований Псковско области и других субъектах Российской Федерации.



юноши 2009-2010 г.р. в весовых категориях:

27, 31, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, свыше 71 кг;



юноши 2011-2012 г.р. в весовых категориях:

22, 26, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, свыше 55 кг;



юноши 2013-2014 г.р. в весовых категориях:

23, 25, 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50,55 свыше 55 кг;



девушки 2009-2010 г.р. в весовых категориях:

43, 55, 59 , свыше 65



девушки 2011-2012 г.р. в весовых категориях:

35, 40, 48

девушки 2013 – 2014 г.р. в весовых категориях:

22, 29, 33, 40, 49

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки и администрация МАУ «СШОР «Экспресс».

Непосредственно проведение соревнований возлагается на:

главного судью – Крощенко И.В. (судья 1 категории, г.Великие Луки);

главного секретаря – Барканов А.Г. (судья 1 категории, г.Великие Луки).

Победители в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами, кубками. Призёры - медалями и грамотами соответствующих степеней. Все участники турнира награждаются памятным вымпелом.

На соревнованиях устанавливается стартовый взнос в размере 500 рублей.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, направляются главному секретарю соревнований до 7 сентября 2022 года, на электронную почту: an.barkanov@yandex.ru

Телефон оргкомитета: 8-911-350-60-90