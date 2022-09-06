Готовность проголосовать дистанционно выразили 12 тысяч псковичей

22:30, 06 сентября 2022, ПАИ

Форум кандидатов «Единой России» собрал в Пскове единомышленников. Активных, идейных и работоспособных. Всех, кто 9 – 11 сентября будет бороться за голоса избирателей.

В Пскове будут выбирать депутатов Псковской городской Думы, напомнил Борис Елкин у себя в Telegram-канале. Впервые избиратели смогут проголосовать дистанционно. Такую готовность выразили около 12 тысяч псковичей.

«Для муниципалитета это важный этап. Залог развития и улучшения качества жизни горожан. Многие инициированные партией проекты успешно воплощаются в жизнь. Идет строительство новых школ на улицах Юбилейной и Киселева, 7 школ участвуют в программе капитального ремонта. Открываются детские сады, пришкольные стадионы, игровые площадки. Ощутимые изменения видны в сфере здравоохранения, благоустройства.



Эта совместная, конструктивная работа будет продолжена. Уже сверстаны планы на следующий год. Уверен, единой командой, при поддержке губернатора, депутатов Госдумы и сенаторов, удастся реализовать задуманное и сделать жизнь псковичей лучше», – отметил Борис Елкин.