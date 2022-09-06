Андрей Царёв: Программа культурно-образовательных поездок по России заслуживает дальнейшей поддержки государства

23:05, 06 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Псковская область впервые приняла молодых соотечественников в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!»

Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»; член общественной палаты Российской Федерации Андрей Царёв прокомментировал начинание на сайте «Экспертного клуба».

«Важно, что соотечественники приехали в Псковскую область, имели возможность собственными глазами увидеть то, что здесь происходит, погрузиться в атмосферу жизни региона, приняв участие в конкретных мероприятиях. Активное участие в деятельности всегда более эффективно, чем просто информация о ней, поэтому ррограмма культурно-образовательных поездок по России по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом безусловно заслуживает внимания и дальнейшей поддержки со стороны государства», - сказал Андрей Царёв.