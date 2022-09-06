Житель Псковского района снял с карточки собутыльника 17 тысяч рублей

23:36, 06 сентября 2022, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, который обвинялся в хищении денежных средств с банковского счета потерпевшего (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

9 апреля 2022 года мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшим. Получив от него банковскую карту на приобретение спиртного и зная pin-код, сообщенный ему держателем карты, подсудимый обналичил в банкомате 17000 рублей, из которых на спиртное потратил 1000 рублей, остальными распорядился по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным и с учетом полного возмещения материального ущерба потерпевшему, а также при наличии в его действии опасного рецидива, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.