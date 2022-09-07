Пскович восстановил раритетный автомобиль

23:58, 06 сентября 2022, ПАИ

Редкий ретроавтомобиль – ГАЗ-21 с оленем на капоте – с этого года можно встретить в псковском городском потоке машин. На восстановление легендарного авто у реставратора Юрия Павлова ушло 6 лет и это первый его проект. Машина почти на 100% собрана из оригинальных деталей и уже принимает участие в тематических выставках. Об этом сообщили журналисты ГТРК Псков.

Здесь нет привычного ремня безопасности, а боковые зеркала покупались отдельно. Автомобиль, хоть он и предназначался для среднего класса, приобретали в основном представители партийной элиты. Конкретно это авто подарено одному из партработников Пскова в 1960-м. Проехал он всего пару тысяч километров, а затем более 40 лет стоянки, пока объявление о его продаже не увидел Юрий.

Сейчас автомобиль – коллекционная ценность. В России именно таких машин около 150-ти. Юрий вместе со своей уже принял участие в ретровыставке в Старой Руссе, где получил приз зрительских симпатий и приглашение в другие города. Для автолюбителя это первый подобный проект. Он хоть в шутку и называет «Волгу» просто большой игрушкой, признаётся, это одна из возможностей сохранить память.