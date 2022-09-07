ВИДЕО Белая цапля в «Михайловском»
Большую белую цаплю заметили жители Пушкиногорского района в Михайловском парке, сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».
Белая цапля распространена в тёплых умеренных и тропических широтах Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Африки. Живёт она у различных водоёмов. Кроме того, её можно увидеть в сельскохозяйственных угодьях, на открытых полях, в рисовых посадках и вдоль дренажных канав.
В 2020 году сотрудники музея-заповедника сообщили, что впервые заметили в «Михайловском» малых белых цапель. «Значительной численности популяция этих птиц в этом году обитала на мелководье реки Великой в Выбутах и под Псковом, – отметили в музее. – У нас никогда не встречались».
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