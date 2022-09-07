Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Упаковку для вейпов могут заменить на более устрашающую

В Госдуме готовят проект маркировки вейпов, предупреждающей о последствиях для здоровья. Депутаты предлагают нанести на упаковки изделий «устрашающие картинки», заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«На пачках сигарет есть такие некрасивые картинки, которые отталкивают и говорят о том, что это вредно и очень опасно для здоровья. И большая часть упаковки содержит антипропаганду курения. На вейпах нужно сделать то же самое как минимум, чтобы чётко указать, какие последствия могут быть от курения вейпов. Списком», — сказал Леонов.

По словам парламентария, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики: на упаковках [жидкостей для заправки. — ПАИ] «нарисованы всякие клубнички, дыньки, красивые картинки, которые привлекают и никак не говорят о том, что это вредно и что это губит здоровье». Они воспринимаются и продаются «как безопасная игрушка для молодёжи», добавил он.

В то же время Леонов подчеркнул, что законодательно можно предусмотреть, чтобы их упаковка не содержала «элементы, которые бы привлекали человека». Четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде его использования, а также «устрашающие картинки», добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

Фестиваль «Осень в Михайловском» стартовал в Псковской области
07 сентября 2022

Врач рассказала, чем опасно резкое снижение уровня сахара в крови
07 сентября 2022

Почти 12 тысяч жителей Пскова смогут дистанционно проголосовать на сентябрьских выборах

07 сентября 2022

Опубликована программа ближайших органных концертов в Печорах
07 сентября 2022

Схема движения изменилась на улице Юбилейной в Пскове
07 сентября 2022

До +16 потеплеет в Псковской области 7 сентября
07 сентября 2022

ВИДЕО Белая цапля в «Михайловском»
07 сентября 2022

О необычной рекламе, рыжих и летнем отдыхе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...