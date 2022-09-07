Упаковку для вейпов могут заменить на более устрашающую

08:21, 07 сентября 2022, ПАИ

В Госдуме готовят проект маркировки вейпов, предупреждающей о последствиях для здоровья. Депутаты предлагают нанести на упаковки изделий «устрашающие картинки», заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«На пачках сигарет есть такие некрасивые картинки, которые отталкивают и говорят о том, что это вредно и очень опасно для здоровья. И большая часть упаковки содержит антипропаганду курения. На вейпах нужно сделать то же самое как минимум, чтобы чётко указать, какие последствия могут быть от курения вейпов. Списком», — сказал Леонов.

По словам парламентария, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики: на упаковках [жидкостей для заправки. — ПАИ] «нарисованы всякие клубнички, дыньки, красивые картинки, которые привлекают и никак не говорят о том, что это вредно и что это губит здоровье». Они воспринимаются и продаются «как безопасная игрушка для молодёжи», добавил он.

В то же время Леонов подчеркнул, что законодательно можно предусмотреть, чтобы их упаковка не содержала «элементы, которые бы привлекали человека». Четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде его использования, а также «устрашающие картинки», добавил он.