Производство Lada Largus могут продолжить в Тольятти

08:45, 07 сентября 2022, ПАИ

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти, завил на ВЭФ-2022 в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

Он уточнил, что возобновить выпуск модели собираются на рубеже 2022-2023 годов. Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2 % к 2020 году).