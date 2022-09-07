Жители трёх улиц Пскова могут временно остаться без воды

08:35, 07 сентября 2022, ПАИ

На трёх улицах Пскова могут временно отключить водосбнажение, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

«7 сентября в связи с плановыми работами МП г. Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения», — отметили сотрудники организации.

Отключение может коснуться псковичей, проживающих по следующим адресам: улица Западная, 20, улица Байкова, 2/22, улица Красных Партизан, 4, 6-9, 9а, 9б, 11-13, 15 и 17.