Жители трёх улиц Пскова могут временно остаться без воды
На трёх улицах Пскова могут временно отключить водосбнажение, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
«7 сентября в связи с плановыми работами МП г. Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения», — отметили сотрудники организации.
Отключение может коснуться псковичей, проживающих по следующим адресам: улица Западная, 20, улица Байкова, 2/22, улица Красных Партизан, 4, 6-9, 9а, 9б, 11-13, 15 и 17.
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