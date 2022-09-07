Опубликована программа ближайших органных концертов в Печорах

08:57, 07 сентября 2022, ПАИ

Ближайшие концерты органной музыки пройдут в Печорах 17 и 18 сентября, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Гости мероприятия смогут услышать органную музыку в исполнении пианиста, композитор, лауреата международного конкурса Алексея Шмитова.

В субботу, 17 сентября, он исполнит произведения Иоганна Баха. Среди них — токката и фуга ре минор BWV 565, ария из сюиты ре мажор BWV 1068, прелюдия и фуга ре мажор BWV 532, Trio super «O Gott, du frommer Gott», прелюдия и фуга ре минор BWV 539, соната ре минор BWV 527, Andante, Adagio e dolce, Vivace, сакона из партиты ре минор для скрипки соло BWV 1004.

На следующей день в 16:00 слушателей ожидает программа «Музыкальные столицы Европы Лейпциг – Москва». Для гостей концерта прозвучит музыка Иоаганна Баха, Феликса Мендельсона, Карла Пиутти, Сергея Танеева и Алексея Шмитова.

Мероприятия пройдут в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а. Посещение концертов осуществляется за пожертвование, рекомендуемая сумма — от 300 рублей.