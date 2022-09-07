Схема движения изменилась на улице Юбилейной в Пскове
В Пскове внесены изменения в рядность на улице Юбилейной при движении с моста Александра Невского, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Борис Елкин добавил, что на данный момент на территории улицы Юбилейной нанесена новая разметка. Недостающий дорожный знак заказан и, по его словам, будет установлен в ближайшее время.
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