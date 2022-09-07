Схема движения изменилась на улице Юбилейной в Пскове

08:54, 07 сентября 2022, ПАИ

В Пскове внесены изменения в рядность на улице Юбилейной при движении с моста Александра Невского, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин добавил, что на данный момент на территории улицы Юбилейной нанесена новая разметка. Недостающий дорожный знак заказан и, по его словам, будет установлен в ближайшее время.