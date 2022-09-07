Жители Пскова назвали лучшие туристические места России

09:12, 07 сентября 2022, ПАИ

Жители Пскова назвали лучшие туристические места России, сообщает сервис Superjob. Респонденты оценили инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест и отношение к природе, а также отношение местных жителей к туристам.

Выше всего псковичи оценили курорты Калининградской области: их суммарная оценка составила 16,4 балла из 20 возможных. Туристические места этого региона — Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса — заняли первое место по своей инфраструктуре и сервису (4 балла по 5-балльной шкале), по отношению местных жителей к туристам (4,1 балла) и по чистоте общественных мест (4 балла). Средняя оценка за соотношение цен и качества услуг лишь немного ниже — 3,9 балла.

На втором месте — Дагестан: это туристическое направление опрошенные оценили в совокупности на 16 баллов из 20. Здесь рады гостям: наибольшее количество баллов среди российских курортов Дагестан получил за радушие местных жителей и соотношение цен и качества услуг (4,2 и 4 балла соответственно).

В тройку туристических регионов-лидеров вошло также Золотое кольцо России (в общей сложности 15,7 балла). Это традиционное туристическое направление выгодно отличается от других развитой туристической инфраструктурой и сервисом: за них респонденты поставили Суздалю, Владимиру и другим старинным городам Центральной России 3,9 балла из 5. Достаточно высокие оценки у Золотого кольца за отношение местных жителей к гостям и чистоту общественных мест (4,1 и 3,9 балла соответственно).

Ставропольский край и Алтай — в середине рейтинга: суммарная оценка курортов этих регионов 15,7 и 15,2 балла. Лучше всего здесь обстоят дела с отношением жителей к туристам (4,1 и 3,9 балла соответственно).

У Камчатского края — 14,5 балла. По данным исследования, у региона, в любви к которому недавно признался Владимир Путин, высокие оценки за чистоту и экологию (4 балла из 5) и низкие — за инфраструктуру и цены (3,4 и 3,1 балла соответственно).

У Крыма также суммарно 14,5 балла. Последнее место среди туристических регионов занял Краснодарский край с 14,2 балла. Эти направления посещает наибольшее количество туристов, поэтому и запросы к ним выше, и критики звучит больше.