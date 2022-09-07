Дело о нарушении требований к качеству воды рассмотрел невельский суд

10:37, 07 сентября 2022, ПАИ

Проверку соблюдения закона в сфере водоснабжения провела Невельская межрайонная прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что администрация Невельского района не приняла необходимых мер для обеспечения жителей деревни Змеино Плисской волости питьевой водой нужного качества.

По иску прокуратуры суд обязал администрацию района привести качество питьевой воды и распределительной сети в указанном населённом пункте в соответствие с требованиями законодательства. Также требуется установить новую водоразборную колонку для приведения расстояния между колонками в соответствие с техническими нормами – не более 100 метров.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле Невельской межрайонной прокуратуры.