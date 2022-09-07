Дозорную избу планируют отреставрировать в Псково-Печерском монастыре

09:44, 07 сентября 2022, ПАИ

Кровлю шатра башни Верхних решёток (XVI век) и Дозорной избы воссоздадут в Псково-Печерском монастыре в соответствии с проектом реставрации, выполненным по заказу АНО «Возрождение». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Проект предусматривает восстановление и реставрацию архитектурного облика ОКН на опорный период конца XVII века. Кроме того, предусмотрены ремонт и протезирование существующих деревянных элементов каркаса шатра и Дозорной избы, а также демонтаж отдельных элементов и реставрация фасадных стен Дозорной избы, реставрация флюгера на башне, подведение коммуникаций.

Облик башни реконструировали во время реставрации 1960-х годов, когда по проекту архитектора Всеволода Смирнова надстроена каменная башня 4-м, 5-м, 6-м ярусами. Воссозданы деревянный шатер и Дозорная изба с прапором и «красным тёсом с пиками».