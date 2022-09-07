Грабителя задержали в магазине дновские росгвардейцы

10:12, 07 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа в городе Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что 6 сентября из магазина на улице Карла Маркса поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где задержали 51-летнего местного жителя: он открыто похитил из торгового зала спиртные напитки и попытался скрыться.

По факту грабежа ведётся проверка.