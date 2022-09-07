Пропавших школьниц нашли в Пскове

10:02, 07 сентября 2022, ПАИ

Пропавших 5 сентября в Пскове 15-летних девочек нашли в Пскове. Об этом сообщила мать одной из них на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Девочки нашлись», — написала она.

В соцсети уточняют, что они живы.

Напомним, что 5 сентября подростки ушли из школы № 22 на улице Алтаева и не вернулись домой. К поиску пропавших 15-летних школьниц Ксении Красновой и Виктории Кузнецовой 6 сентября подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». В тот же день в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области заявили, что по сообщению об исчезновении несовершеннолетних проводится проверка.