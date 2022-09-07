Фестиваль «Осень в Михайловском» стартовал в Псковской области

10:14, 07 сентября 2022, ПАИ

Открытие межрегионального XVI фестиваля по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» состоялось в посёлке Пушкинские Горы 7 сентября.

Это социокультурное событие традиционно объединяет более 150 специалистов библиотечной отрасли, деятелей культуры, науки, образования, книгоиздателей, писателей, литературных критиков, а также более 3 тысяч читателей библиотек Псковской области и более 5 тысяч удалённых пользователей. Его организовывает Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова.

Участники собрались на научно-практическую конференцию «Библиотеки и литературные музеи — хранители нематериального культурного наследия». На ней они выступят с докладами на тему конференции и обсудят роль культурно-образовательных учреждений в жизни страны.

Также в первый день фестиваля состоится показ моноспектакля актёра театра и кино Николая Яковлева «Государь».

Фестиваль продлится до 8 сентября, узнать о нём подробнее и ознакомиться с полной программой можно здесь.