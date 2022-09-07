«Луки-Энергия» проведёт домашний матч с калининградской командой

11:19, 07 сентября 2022, ПАИ

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«Луки-Энергия» проведёт матч с калининградской командой «Балтика-БФУ». Об этом пишет Telrgram-канал «Великолукские новости».

Матч станет последним в первом круге первого этапа первенства России сезона 2022-2023 годов.

«Луки-Энергия» приглашает всех на стадион! С семьями, друзьями и знакомыми поболейте на «Экспрессе» за нашу команду, поддержите эмоционально и психологически наших футболистов», — говорится в сообщении.

Встреча пройдёт на стадионе «Экспресс» в городе Великие Луки. Начало игры в 14:00. Вход на стадион платный для всех, кроме зрителей из льготной категории.