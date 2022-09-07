Россия потеряла четыре позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивым интернетом

10:41, 07 сентября 2022, ПАИ

В 2022 году Россия опустилась на четыре строчки ниже в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. Об этом, ссылаясь на отчёт компании Qrator Labs, сообщает издание «Коммерсантъ».

За год максимальный процент возможного отказа сетей в РФ повысился с 5,08 до 5,5 %. Таким образом, страна опустилась в рейтинге с 10-го на 14-е место.

Список составляется исходя из того, какая доля сетевой инфраструктуры в стране останется без доступа к интернету в случае выведения из строя национального оператора связи. В случае с РФ в этой роли выступает компания «Ростелеком».

В Qrator Labs считают, что в ухудшении статистики виновата консолидация рынка связи. Операторы связи назвали разницу показателей год к году погрешностью и не считают её причиной для беспокойства.