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Общество

Проблемы алкоголизма обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Всероссийскому дню трезвости, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Сколько в Псковской области алкоголиков, где тонкая грань между просто выпивающим и больным, чем женский алкоголизм отличается от мужского, есть ли современные эффективные способы лечения зависимости от «зелёного змия»?

На эти и другие вопросы ответят заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс, нарколог этого же центра Андрей Жучев и заведующая отделением по организации и координации профилактической работы центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук.

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