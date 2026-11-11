Опасные вещества в электронных сигаретах больше нельзя скрывать под коммерческой тайной

15:33, 11 ноября 2026, ПАИ

Государственная Дума единогласно приняла закон, который обязывает производителей и продавцов табачной и никотинсодержащей продукции раскрывать информацию о потенциально опасных веществах в её составе. Об этом в MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно новым требованиям, сведения об определённых компонентах больше нельзя будет скрывать под предлогом коммерческой тайны. Речь идёт о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие на организм, обладают канцерогенными или мутагенными свойствами либо приобретают их при нагревании.

Вячеслав Володин напомнил, что в табачных изделиях, вейпах и электронных сигаретах могут содержаться смолы, металлы и другие химические соединения, способные негативно влиять на здоровье и провоцировать развитие серьёзных заболеваний.

По мнению председателя Госдумы, потребители должны иметь возможность узнать, какие именно вещества входят в состав приобретаемой продукции.

Ранее Вячеслав Володин обсуждал инициативу со своими подписчиками. По его словам, участники обсуждения поддержали предложенные изменения. В итоге закон был принят депутатами единогласно.