Домогавшегося 14-летней девочки гражданина Украины задержали в Пскове

11:35, 07 сентября 2022, ПАИ

Домогавшегося 14-летней учащейся кадетской школы гражданина Украины, который сбежал от следователей из Санкт-Петербурга в Псков, поймали. Об этом пишет портал 78.ru ссылаясь на правоохранительные органы.

Молодой человек 22 лет выпрыгнул из окна второго этажа после вынесения ему меры пресечения и сбежал в Псков, где его позже удалось задержать.

Установлено, что 31 августа возле станции метро «Достоевская» мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы 9-го класса кадетского корпуса пансиона воспитанниц СК России. Он против воли поцеловал 14-летнюю девочку, а также хватал её за руки и ягодицы. В результате было нарушено право несовершеннолетней на половую неприкосновенность, а также на нормальное половое, психологическое и нравственное развитие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.