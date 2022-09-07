Домогавшегося 14-летней девочки гражданина Украины задержали в Пскове
Домогавшегося 14-летней учащейся кадетской школы гражданина Украины, который сбежал от следователей из Санкт-Петербурга в Псков, поймали. Об этом пишет портал 78.ru ссылаясь на правоохранительные органы.
Молодой человек 22 лет выпрыгнул из окна второго этажа после вынесения ему меры пресечения и сбежал в Псков, где его позже удалось задержать.
Установлено, что 31 августа возле станции метро «Достоевская» мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы 9-го класса кадетского корпуса пансиона воспитанниц СК России. Он против воли поцеловал 14-летнюю девочку, а также хватал её за руки и ягодицы. В результате было нарушено право несовершеннолетней на половую неприкосновенность, а также на нормальное половое, психологическое и нравственное развитие.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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